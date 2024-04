Odbor za izobraževanje prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o maturi

Ljubljana, 10. aprila - Odbor DZ za izobraževanje se je na današnji seji opredeljeval do vloženih dopolnil koalicije k predlogu novele zakona o maturi in jih soglasno podprl. Novela, ki jo je v proceduro vložila vlada, predvideva vpogled v ocenjene izpite na splošni maturi in digitalno vlaganje ugovora zoper oceno za prihodnji izpitni rok splošne mature.