DZ soglasno potrdil novelo zakona o maturi

Ljubljana, 23. aprila - DZ je s 83 glasovi za in nobenim proti po skrajšanem postopku potrdil novelo vladnega zakona o maturi. Ta predvideva vpogled v ocenjene izpite na splošni maturi in digitalno vlaganje ugovora zoper oceno za prihodnji izpitni rok splošne mature. Prav tako izboljšuje pravice do opravljanja mature v dveh delih, tudi za športnike.