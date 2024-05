Učenci in dijaki po prvomajskih počitnicah znova v šolske klopi

Ljubljana, 6. maja - Za več kot 193.700 učencev in okoli 81.200 dijakov so se končale prvomajske počitnice in znova bo treba poprijeti za knjige. Tako že v torek dijake četrtih letnikov čaka prvi maturitetni preizkus - esej v maternem jeziku. Za šestošolce in devetošolce pa se začenjajo nacionalna preverjanja znanja.