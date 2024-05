V okviru Športnih iger mladih zbiranje donacij za pomoč socialno ogroženim družinam

Ljubljana, 6. maja - V okviru Športnih iger mladih, ki bodo letos od danes do 7. junija prvič potekale v Sloveniji, bodo na Truhomi, Anini zvezdici in Telemachu Slovenija izvajali projekt Telemachova zdrava košarica, s katerim bodo zbirali donacije za nakup košaric sadja in zelenjave za 20 socialno ogroženih družin iz vse Slovenije, so sporočili iz Truhome.