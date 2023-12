Ob koncu leta se vrstijo dobrodelne akcije za ljudi v stiski

pripravila Teja Skok

Ljubljana, 9. decembra - Družinam in posameznikom, ki se soočajo z nizkimi prihodki, naravnimi nesrečami in vedno višjimi življenjskimi stroški, so pred prazniki številna slovenska podjetja na pomoč priskočila z dobrodelnimi akcijami. Nekatera izmed njih bodo sredstva za socialno ogrožene zbirala preko SMS-sporočil, druga bodo donirala del sredstev od prodaje izdelkov.