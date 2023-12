Na 28-urnem Zahvalatonu zbrali več kot pol milijona evrov

Ljubljana, 22. decembra - Na tradicionalnem dobrodelnem dogodku Radia 1 Zahvalaton so zbrali 518.372,65 evra. Radijski voditelji so iz studia na ljubljanskem Mestnem trgu neprekinjeno oddajali 28 ur, Zahvalaton pa je služil kot zahvala tistim, ki so nudili pomoč v najtežjih časih letošnjega leta.