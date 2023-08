Za žrtve poplav s številnimi dobrodelnimi akcijami

Ljubljana, 10. avgusta - V Sloveniji se po uničujoči ujmi nadaljuje sanacija in zbiranje pomoči za žrtve poplav. Vrstijo se dobrodelne akcije trgovcev, ki s humanitarnimi organizacijami ali posamično zbirajo pakete pomoči s prehrano in higienskimi pripomočki. Donacije za prizadete zbirajo tudi občine. Denarne pomoči bodo deležni tudi študenti, ki so utrpeli škodo.

Do konca avgusta bodo v vseh 91 trgovinah Hofer po Sloveniji zbirali zapakirano hrano, ki ne potrebuje hlajenja, higienska pripomočke, otroške plenice, damske vložke, čistila, krtače in krpe za čiščenje, papirnate brisače, posteljnino in brisače. Darovane izdelke bodo razdelili prostovoljci Slovenske karitas.

Podjetje Spar Slovenija v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije zbira izdelke za dnevno rabo, ki jih bosta razdelila med prizadete ob poplavah. Hrano z daljšim rokom uporabe in higienske pripomočke lahko kupci od 10. avgusta dalje darujejo v označene zbirne vozičke v trgovinah po Sloveniji, nato pa jih bodo prostovoljci Rdečega križa razdelili. Spar Slovenija je Rdečemu križu, več gasilskim društvom in občini Dravograd tudi že doniral pakete hrane in prigrizkov za ljudi, potrebne pomoči, in prostovoljce, ki pomagajo na terenu.

Zaposleni v podjetju Mercator bodo darovali sredstva za pomoč in sanacijo povzročene škode Ustanovi humanitarna fundacija Mercator, končni znesek pa bo Mercator podvojil. Vsem prizadetim zaposlenim pa nudijo odsotnost in možnost koriščenja izrednega dopusta, za čas obnove pa jim bodo na voljo tudi njihove proste počitniške kapacitete.

Žrtvam poplav lahko državljani z donacijo pomagajo tudi preko platforme Truhoma. Skupaj z Anino zvezdico so odprli projekt, s katerim zbirajo donacije za žrtve poplav. Vse donacije bodo v celoti predane prejemnikom v obliki nakupa materialnih dobrin. Pomagali bodo z nakupi bele tehnike, pohištva, oblačil, hrane, higienskih pripomočkov in z vsem, kar ljudje nujno potrebujejo za življenje. Donacije in potek projekta je možno spremljati na Sledilniku donacij.

Donacije za družine, ki so v poplavah izgubile dom, zbirajo tudi v Društvu Viljem Julijan.

Prizadetim v poplavah so se odločili pomagati tudi ponudniki storitev (mojstri, izvajalci) na Omisli.si. Na njihovi spletni strani nastaja seznam izvajalcev, ki nudijo brezplačne storitve (ali po znižani ceni) za obnovo. Seznam sproti dopolnjujejo, saj se javlja ogromno izvajalcev - od brezplačnega čiščenja, pleskarskih in zemeljskih del, odvozov, zaključnih del, stavbnega pohištva, pa tudi deljenja obrokov za skupine prostovoljcev in drugo.

Telekomunikacijski operater A1 je zaradi povečane uporabe interneta in pobud reševalcev ter gasilcev do vključno 11. septembra omogočil neomejeno uporabo mobilnega prenosa podatkov vsem zasebnim naročnikom pogovornih paketov z najbolj prizadetih območij. Vse, ki menijo, da so do ugodnosti upravičeni, pa o tem niso bili obveščeni, pozivajo, naj jim to sporočijo.

Neomejen prenos mobilnih podatkov je do 15. avgusta svojim uporabnikom na prizadetih območjih omogočil tudi Telekom Slovenije. Pri Telemachu pa so prebivalcem na najbolj prizadetih območjih, ki se soočajo tudi s težavami pri komunikaciji, delili brezplačne predplačniške kartice, mobilne telefone in modeme za mobilni internet v vrednosti več kot 100.000 evrov. Družba T-2 pa bo preko svojih lastnih kanalov nadaljevala zbiranje donacij in Gasilski zvezi Slovenije nakazala 5000 evrov.

V sanacijo po ujmi se vključuje tudi Katoliška cerkev. Tako Slovenska škofovska konferenca preko Karitas namenja 75.000 evrov pomoči prizadetim v nedavnih neurjih, pri tem pa škofje vse Slovence, posebej vernike, še enkrat spodbujajo k solidarnosti z vsemi, ki so v ujmi utrpeli škodo. Priložnost za to bo tudi nabirka, ki jo bodo v nedeljo, 13. avgusta, slovenske župnije namenile za potrebe Karitas.

Preko humanitarnih organizacij Karitas, Rdeči Križ in Zveza prijateljev mladine Moste-Polje bo prizadetim v poplavah pomagal tudi Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, kjer so za pomoč v prvem delu namenili 30.000 evrov, so sporočili. Ob tem so se zahvalili mnogim športnicam in športnikom, ki so del svojih zaslužkov in nagrad iz preteklih tekmovanj namenili prizadetim v poplavah.

Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani se je skupaj s Fundacijo študentski tolar odločila, da študentom, ki so utrpeli materialno škodo zaradi posledic ujme pomaga pri reševanju trenutne socialne stiske. Zaradi izredno težke situacije so začetno načrtovana sredstva v znesku 30.000 evrov povišali na 39.000 evrov, da lahko pomagajo čim večjemu številu študentov.

Za zbiranje sredstev ob ujmi v Kamniku je občina vzpostavila telefonsko linijo in transakcijski račun.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov za prizadete v poplavah in plazovih na območju kranjske občine organizira mestna občina preko Fundacije Vincenca Drakslerja. Prispevke zbirajo izključno za fizične osebe.