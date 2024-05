Evropski socialisti proti sodelovanju s skrajno desnico

Ljubljana/Berlin, 5. maja - Evropski socialisti so se v luči prihajajočih evropskih volitev zavezali, da ne bodo sodelovali ali oblikovali koalicije s skrajno desnico. V izjavi so se zavzeli za spoštovanje demokracije in pravne države. Da naj se opredelijo do skrajno desnih politik, je stranke v Sloveniji danes pozval tudi evropski poslanec Matjaž Nemec iz vrst SD.