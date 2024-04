Prihod praznika dela napovedujejo tudi mlaji

Ljubljana/Trnovo pri Gorici/Nova Gorica/Murska Sobota, 30. aprila - Prihod praznika dela napovedujejo različni dogodki, ne le kresovanja. Med njimi je postavljanje značilnega mlaja, ki je skoraj do vrha obsekana in obeljena smreka ter pomeni glasnika veselja. Medtem ko so ga ponekod postavili v minulih dneh, ga bodo denimo v Novi Gorici in Murski Soboti danes.