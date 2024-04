Varuh pred praznikom dela na srečanju s sindikati izpostavil pomen socialnega dialoga

Ljubljana, 24. aprila - Varuh človekovih pravic je v počastitev mednarodnega praznika dela danes na srečanje povabil predstavnike sindikatov. Pogovarjali so se o uresničevanju pravic zaposlenih in brezposelnih, pozornost pa posvetili pomenu socialnega dialoga, problematiki poklicnih bolezni, učinkovitosti inšpektoratov ter se dotaknili pokojninske in davčne reforme.