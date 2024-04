Predstavniki nekaterih sindikatov in organizacij bodo na praznik dela protestirali

Ljubljana, 24. aprila - Predstavniki sindikatov Mladi plus in Zasuk, društva Iskra in Centra za družbeno raziskovanje - Cedra ob letošnjem prazniku dela v Ljubljani pripravljajo protest. Kot so poudarili na novinarski konferenci, razlogov za praznovanje ni več. Ob naraščanju življenjskih stroškov plače stagnirajo, na delovnih mestih pa se medtem izkoriščanje stopnjuje.