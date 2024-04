Nekdanji sindikalisti in delodajalci: Socialni dialog ni bil nikoli idiličen

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 21. aprila - Socialni dialog ni bil nikoli idiličen, bili so vzponi in padci, a je vedno prinašal družbeni napredek. Aktualni zastoj ESS kaže, kam gremo kot družba. Razreši ga lahko le vlada s strategijo, minister za delo Luka Mesec pa ni dorasel koordinaciji dialoga, je ob 30-letnici ESS slišati iz vrst nekdanjih predstavnikov sindikatov in delodajalcev.