V času napetosti, stavk in vojn ob 1. maju pozivi h krepitvi sindikalnega povezovanja

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 27. aprila - Vzdušje pred 1. majem se stopnjuje. Svobodni sindikati, ki bodo organizirali več kresovanj in prvomajskih druženj, ob tej priložnosti poudarjajo pomen sindikalnega povezovanja. Ta pomen je še zlasti velik v letu 2024, ki je čas izjemnih napetosti, negotovosti, vojn, stavk in protestov, so opomnili.