Na območju novomeške policijske uprave med vikendom 333 oseb nezakonito prestopilo mejo

Novo mesto, 29. aprila - Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so minuli konec tedna obravnavali 333 oseb, ki so nezakonito prestopile notranjo mejo oziroma niso izpolnjevale pogojev za bivanje na območju Slovenije. Največ, 307, so jih prijeli na območju Posavja, 26 pa na območju policijske postaje Metlika. Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.