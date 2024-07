V petih mesecih več kot 17.000 nedovoljenih prehodov meje

Ljubljana, 1. julija - Policija je v prvih petih mesecih letos obravnavala 17.439 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo teh lani v istem času 15.703. Opazno je naraslo število državljanov Sirije, ki jih je kar šestkrat več kot leto prej in so predstavljali več kot tretjino vseh primerov. Za njimi so državljani Afganistana in Maroka.