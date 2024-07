Konec tedna na območju novomeške policijske upravi prijeli 400 tujcev

Novo mesto, 22. julija - Policisti z območja novomeške policijske uprave so konec tedna prijeli približno 400 tujcev, ki so nezakonito vstopili v državo. Od tega so jih več kot 370 izsledili na območju Policijske postaje Brežice, med njimi je bilo največ državljanov Sirije in Afganistana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.