Voznik v Italiji z bičem pregnal migrantke iz tovornjaka

Rim, 16. julija - Voznik je na parkirišču v obmejnem mestu Ventimiglia na severu Italije z bičem pregnal 13 Eritrejk, ki so se skrivale v njegovem tovornjaku, verjetno s ciljem, da bi prišle v Francijo. Posnetek bičanja je zaokrožil po družbenih omrežjih in sprožil ogorčenje v Italiji. Policija je že sprožila preiskavo in skuša ugotoviti identiteto voznika.