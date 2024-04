Nova javnofinančna pravila EU dokončno sprejeta

Strasbourg, 29. aprila - Potem ko so nova javnofinančna pravila EU pretekli teden na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdili evropski poslanci, so to danes storile še države članice, s čimer je nova zakonodaja na področju ekonomskega upravljanja v EU dokončno sprejeta. Nova pravila so jasnejša in prožnejša, pa tudi bolj prilagojena posameznim članicam od trenutnih.