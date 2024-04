Evropski parlament potrdil nova javnofinančna pravila EU

Strasbourg, 23. aprila - Evropski parlament je danes potrdil nova evropska javnofinančna pravila, ki so jasnejša in prožnejša od sedanjih ter prilagojena posamezni članici. Zdaj jih bodo morale dokončno sprejeti še države članice, ki bodo morale prve fiskalne načrte v Bruselj posredovati do 20. septembra. Pravila se bodo začela uporabljati prihodnje leto.