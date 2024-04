DZ sprejel odlok o javnofinančnem okviru za prihodnja tri leta

Ljubljana, 25. aprila - DZ je danes na izredni seji sprejel odlok o javnofinančnemu okviru za prihodnje triletno obdobje. V opoziciji so bili v sredini razpravi kritični do obsega javnega trošenja, opozorili so tudi, da je odlok v luči prenove fiskalnih pravil na ravni EU brez uporabne vrednosti. Zaradi prenove pravil bodo jeseni pripravljeni štiriletni fiskalni načrti.