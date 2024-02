V EU dogovor o novih evropskih javnofinančnih pravilih

Bruselj, 10. februarja - Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic EU so ponoči po 16 urah pogajanj dosegli politični dogovor o novih evropskih javnofinančnih pravilih, ki so v nasprotju s trenutno veljavnimi bolj jasna, fleksibilna in prilagojena posamezni članici. Te bodo morale prve fiskalne načrte v Bruselj posredovati do 20. septembra.