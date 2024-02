Nova fiskalna pravila EU se bodo začela uporabljati prihodnje leto

Bruselj, 10. februarja - Nova evropska javnofinančna pravila, o katerih sta se ponoči dogovorila Evropski parlament in Svet EU, se bodo začela uporabljati prihodnje leto, so sporočili iz Evropske komisije. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem poudarila, da bodo nova pravila članicam omogočala naložbe in konsolidacijo njihovih javnih financ hkrati.