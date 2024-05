EU VOLITVE: EU zaostrila pravila igre za tehnološke velikane

piše Rok Bizjak

Ljubljana, 5. maja - EU je v zadnjih dveh letih močno zaostrila pravila igre za tehnološke velikane. Najprej je to storila s sprejetjem aktov o digitalnih storitvah in o digitalnih trgih, katerih namen je ustvariti varnejše spletno okolje in pravičnejši digitalni trg za podjetja. Nato je sprejela še akt o umetni inteligenci, s katerim prvič zakonsko ureja to področje.