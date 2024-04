Slovenske založbe v pričakovanju Bologne

pripravili Natja Kapitler in Ksenija Brišar

Bologna, 5. aprila - Ob prihajajočem knjižnem sejmu, ki bo med 8. in 11. aprilom potekal v Bologni, so pri založbah Mladinska knjiga, KUD Sodobnost International, Miš in Morfem za STA spregovorili o tem, kaj si od njega obetajo, kako se pripravljajo na nastop ter kako vidijo trenutno stanje slovenskega prostora ilustratorstva v svetu knjig in umetnosti.