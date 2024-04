Dodič Fikfak za STA: Delo medicinskih sester bi morali olajšati

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 25. aprila - Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, 28. april, bo znova priložnost za opozorila o tveganjih na delovnem mestu. Med poklicnim skupinami, kjer bi bile izboljšave nujne, so zagotovo medicinske sestre, je za STA povedala predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana Metoda Dodič Fikfak.