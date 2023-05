V UKC Maribor razstava o življenju in delu Florence Nightingale

Maribor, 4. maja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so danes postavili na ogled razstavo na temo življenja in dela britanske medicinske sestre in humanistke Florence Nightingale, ki je po besedah predstavnice Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor Marjete Kokoš postavila temelje sodobne zdravstvene nege.