Z majem v veljavi novi pravilnik o poklicnih boleznih

Ljubljana, 1. maja - Z majem v veljavo stopa novi pravilnik o poklicnih boleznih, ki določa poklicne bolezni; dela, na katerih se pojavljajo te bolezni; pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni; ter postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja teh bolezni. V sindikatih so se za tak pravilnik zavzemali 30 let, delodajalci pa so do njega kritični.