V ZSSS po 30 letih dosegli ustrezen pravilnik o poklicnih boleznih

Ljubljana, 25. decembra - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci ta teden izpostavili dva dosežka svojega delovanja. Januarja bo v veljavo stopil prenovljeni pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, predvidoma februarja pa še pravilnik o poklicnih boleznih, za kakršnega so se v ZSSS zavzemali 30 let.