Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester pozivi k izboljšanju delovnih pogojev

Ljubljana, 12. maja - Danes obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester, s katerim združenja medicinskih sester po svetu opozarjajo na svetovno pomanjkanje medicinskih sester in na etičen odnos do migracijskih politik znotraj poklica. V zbornici zdravstvene nege politične odločevalce pozivajo, da je treba poskrbeti za zadržanje kadra in mu izboljšati delovne pogoje.