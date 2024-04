Slovenci v Avstraliji s podporo Slovenije dobili dve radijski oddaji

Ljubljana, 12. aprila - S finančno podporo urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu so Slovenci v Avstraliji po letu dni znova dobili radijsko oddajo v slovenskem jeziku. Februarju so jo dobili v Sydneyju, minulo nedeljo pa še v Melbournu. Dobili so ju potem, ko so aprila lani po skoraj 40 letih izgubili svojo redno tedensko oddajo na nacionalnem radiu SBS.

Kot so danes izpostavili v uradu, je izguba oddaje na nacionalnem radiu SBS, ki je bila na programu od leta 1975, v slovenski skupnosti pustila veliko praznino, še posebej pri prvi generaciji priseljencev. Slovenska oddaja je namreč zanje pomenila zelo pomemben vir novic tako iz Slovenije kot tudi o dogajanju v slovenski skupnosti v Avstraliji.

Pred nekaj meseci so v Sydneyju zato moči združili predstavniki vseh tamkajšnjih slovenskih organizacij, odločeni, da znova obudijo slovensko radijsko oddajo - tokrat na lokalni radijski postaji. Po temeljiti analizi so izbrali lokalno postajo 89.3 2GLF, ker pokriva območja, kjer živi največ Slovencev v Sydneyju in omogoča poslušanje radijskih oddaj tudi preko spleta.

Oddaja Glas avstralskih Slovencev, katere urednica je Tania Smrdel, je od 24. februarja na sporedu vsako soboto ob 8. uri po krajevnem času. Traja eno uro, v prihodnje pa naj bi jo podaljšali na dve uri tedensko.

Oddaja je namenjena pomembnim novicam iz Slovenije, predvsem pa obveščanju o dogajanju v slovenski skupnosti v Avstraliji, prostora pa je dovolj tudi za slovensko glasbo. Da bi pritegnili čim več poslušalcev druge in tretje generacije priseljencev, ki slovenščine ne govorijo več tako dobro, je del oddaje v angleščini.

V živo ali v posnetku ji je mogoče prisluhniti na spletni strani radijske postaje 89.3 2GLF.

Podobna akcija je nato stekla tudi v Melbournu, ki je prav tako pomembno središče slovenstva v Avstraliji. Tu so se odločili obuditi sodelovanje z lokalno radijsko postajo 3ZZZ, na kateri je v preteklosti že bila slovenska oddaja.

Oddajo Slovenska čebelica Melbourne so prvič predvajali minilo nedeljo ob 7. uri po krajevnem času. Za program skrbita Anamarija Butinar in Lenti Lenko, ki obljubljata zelo sproščeno oddajo, s čim več lokalnimi obvestili, zanimivimi gosti in glasbo.

Oddaji je mogoče tako v živo kot na zahtevo za nazaj prisluhniti tudi prek spletne strani postaje 3ZZZ, so še sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.