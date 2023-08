Pomoč za Slovenijo zbirajo tudi Slovenci v zamejstvu in po svetu

Celovec/Trst/Ljubljana, 10. avgusta - Na poplave, ki so Slovenijo prizadele konec tedna, so se s solidarnostmi akcijami odzvale tudi skupnosti Slovencev v tujini. Akciji zbiranja sredstev sta med drugim organizirali Slovenska gospodarska zveza v Avstriji in Slovenska kulturno-gospodarska zveza v Italiji, vzpostavljajo pa jih tudi nekatere skupnosti Slovencev drugod po svetu.

Slovenska gospodarska zveza (SGZ) v Celovcu je v luči najhujše ujme v zgodovini Slovenije vzpostavila akcijo zbiranja finančnih sredstev pod imenom Skupno.Pomagamo. - Gemeinsam.Helfen. za pomoč prizadetim prebivalcem. V njej sodelujejo različne organizacije z avstrijske Koroške. Pomoč zbirajo tako za prebivalce Slovenije kot Avstrije, ki jih je prizadela ujma. Ljudje lahko pomagajo z nakazilom na njihov bančni račun.

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) iz Trsta je sporočila, da v Italiji poteka solidarnostna akcija Pomoč Sloveniji oziroma Aiuti alla Slovenia, ki so jo nedavno predstavili v dvorani Zadružne kraške banke (ZKB). Tudi pri tej akciji se donacije opravijo z nakazilom na poseben transakcijski račun.

Na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani so se z izrazi solidarnosti in podpore ter pobudami za pomoč že v prvih dneh poplav začeli obračati tudi Slovenci iz drugih, bolj oddaljenih koncev sveta. Oglasile so se jim slovenske skupnosti iz Argentine, Avstralije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Brazilije, Kanade, Severne Makedonije in Nemčije, so sporočili.

Ponekod akcije že potekajo. V Kanadi denimo sredstva zbirajo preko cerkva Our Lady of the Miraculous Medal in Our Lady of Help Christians. Humanitarna akcija pod okriljem Avstralsko-slovenske gospodarske zbornice se v sodelovanju z društvi vzpostavlja tudi v Avstraliji. Na uradu so ocenili, da gre pričakovati, da se bodo večje in manjše akcije zbiranja pomoči za Slovenijo v naslednjih dneh oblikovale tudi v številnih drugih skupnostih Slovencev po svetu.

Ob tem so dodali, da so vse, ki so se nanje obrnili, usmerili tudi na spletno stran vlade, kjer so zbrane vse potrebne informacije o tem, kako lahko pomagajo. Skupnosti so te informacije nato delile naprej. Pomoč in podporo so po navedbah urada napovedali tudi Slovenci na Madžarskem.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je v začetku tega tedna na vse slovenske organizacije v tujini obranil s pismom, v katerem se jim je zahvalil za solidarnost in podporo. "Spet se je pokazalo, da je mreža slovenske solidarnosti razpeta čez vse kontinente ter da slovenska duša presega vse meje," je poudaril.