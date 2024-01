Minister Arčon izrazil podporo učiteljem slovenščine v čezoceanskih državah

Ljubljana, 24. januarja - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes sprejel učitelje, ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenskem jeziku v čezoceanskih državah ter se te dni mudijo na seminarju v Sloveniji, so sporočili z njegovega urada. Izrazil jim je podporo in dejal, da je njihovo delo uradu v navdih.

"Vaše predano, prostovoljno delo nam je v navdih. Na uradu podpiramo dejavnost vseh vas, ki delate z dušo in v ohranjanje slovenskega jezika in kulture vlagate košček sebe," je zbranim učiteljem in učiteljicam povedal minister in poudaril pomen poučevanja slovenščine, zlasti v najbolj oddaljenih državah.

Omenjenega seminarja, ki se je zadnja leta zaradi pandemije covida-19 odvijal na daljavo, se udeležuje 24 učiteljev iz Argentine, Avstralije, Urugvaja in Združenih arabskih emiratov. Na njem lahko prisluhnejo številnim predavanjem, se spoznajo z novimi metodami in gradivi za poučevanje jezika ter izmenjajo izkušnje dobrih praks pri poučevanju.

V naslednjih dneh bodo udeleženci seminarja obiskali avstrijsko Koroško, kjer jih bodo sprejeli v Mohorjevi dvojezični šoli in dvojezičnem vrtcu v Celovcu, so še sporočili z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Arčon je pred tem v torek Slovenskem kolegiju Anton Martin Slomšek iz argentinske Mendoze, ki se sooča s finančnimi težavami, obljubil, da jih urad ne bo pustil na cedilu. Sredstva urada za Slovence v zamejstvu in po svetu so edini javnofinančni vir omenjene šole, ki se sicer financira z donacijami in šolninami.