Slovenci v Avstraliji znova dobili radijsko oddajo

Canberra, 2. marca - Slovenci v Avstraliji so nedavno znova dobili radijsko oddajo. Oddaja, ki je delno v slovenskem in delno v angleškem jeziku, je na sporedu lokalne radijske postaje v Sydneyju vsako soboto, predvidoma od tega meseca pa bodo slovenščino na radiu znova poslušali tudi v Melbournu, so sporočili z urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.