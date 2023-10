Arčon podelil nagrade za dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu

Ljubljana, 17. oktobra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes v državnem svetu podelil nagrade in priznanja XXI. natečaja za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu. Izpostavil je vsebinski pomen teh nalog, ki po njegovih besedah bogatijo vse nas in so izjemno dragocene tudi za delo urada.