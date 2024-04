Brežiška ljudska iniciativa vladi predala skoraj 7000 podpisov proti azilnemu domu na Obrežju

Ljubljana/Obrežje, 11. aprila - Ljudska iniciative občank in občanov Brežic je vladi dopoldne predala nekaj manj kot 7000 podpisov pod peticijo proti vzpostavitvi azilnega doma na območju Obrežja. Odločitev vlade o tem so označili za enostransko in nestrokovno. Pričakujejo, da jim bo vlada prisluhnila, sicer napovedujejo, da bodo šli vse do Bruslja.