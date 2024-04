Poklukar: Varnostne in migracijske razmere na območju novomeške policijske uprave stabilne

Obrežje, 8. aprila - Notranji minister Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta se danes mudila na obisku na območju PU Novo mesto ter se seznanila s tamkajšnjimi varnostnimi in migracijskimi razmerami. Ob tem je Poklukar ocenil, da so te stabilne. So pa z brežiškim županom ostali na nasprotnih bregovih glede izpostave azilnega doma na Obrežju.