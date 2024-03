Občini Središče ob Dravi in Brežice napovedali upravni spor zoper vlado zaradi azilnega doma

Središče ob Dravi, 29. marca - Občina Središče ob Dravi je napovedala upravni spor glede sklepa vlade o azilnem domu v občini. Za pripravo in vložitev potrebne dokumentacije so pooblastili odvetniško družbo Matoz, je za STA povedal župan Toni Jelovica. Tudi z Občine Brežice so sporočili, da bodo sprožili upravni spor zoper vladni sklep o azilnem domu v Brežicah.