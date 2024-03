Načrtovani izpostavi azilnih domov po zagotovilih premierja le začasnega in prehodnega značaja

Ljubljana, 25. marca - Načrtovani izpostavi azilnih domov v Središču ob Dravi in na Obrežju bosta imeli začasen in prehoden značaj, je danes v DZ poudaril premier Robert Golob. Spomnil je, da se migracijski pritisk povečuje predvsem v poletnih mesecih, ko se obstoječe azilne kapacitete prenapolnijo, takrat pa pride do potrebe po začasnih oziroma prehodnih nastanitvah.