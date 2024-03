V Središču ob Dravi v znak nasprotovanja začasni izpostavi azilnega doma sklicali zbor občanov

Središče ob Dravi, 21. marca - Na zboru občanov v kulturnem domu Središča ob Dravi se je ob 18. uri zbralo 200 krajanov, ki nasprotujejo začasni izpostavi azilnega doma, ki jo je napovedala vlada. Zbor je sklical župan občine Toni Jelovica in napovedal, da bodo zoper odločitev vlade sprožili upravni spor in da lahko sledi tudi državljanska nepokorščina, poročata TVS in POP TV.