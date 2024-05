EU VOLITVE: V središču znova zaveza za vzdržne javne finance

piše Barbara Dovč

Ljubljana, 5. maja - Države EU, ki so v času kriz lahko več trošile in se zadolževale, tudi za različne ukrepe pomoči, bodo morale znova več pozornosti nameniti svoji finančni disciplini. Med njihovimi prednostnimi nalogami bodo morale biti zdrave in vzdržne javne finance ter naložbe in reforme za postopno zmanjševanje dolga in trajnostno rast.