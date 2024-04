Na otroškem parlamentu s številnimi predlogi za boljše duševno zdravje otrok

Ljubljana, 8. aprila - Sodelujoči na nacionalnem otroškem parlamentu v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki je bil že drugo leto zapored na temo duševnega zdravja otrok in mladih, so odprli več vprašanj, tudi dostopnost pomoči in premalo znanja o otrocih in mladih med odraslimi. Premier Robert Golob je izrazil prepričanje, da bodo odgovorni prisluhnili.