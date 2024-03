Spletnega medvrstniškega nasilja vse več med vse mlajšimi, mladi ga že normalizirajo

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 16. marca - Strokovnjaki opozarjajo na vse več spletnega medvrstniškega nasilja med vse mlajšimi. To je tako pogosto, da so ga mladi že začeli normalizirati. Ključno je ozaveščanje mladih, staršev in učiteljev, menijo strokovnjaki. Ob tem na ministrstvu za digitalno preobrazbo začenjajo kampanjo proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu.