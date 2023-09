NIJZ s priporočili za uporabo elektronskih zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Ljubljana, 2. septembra - Uporaba naprav z zasloni je v zadnjih letih močno porasla na vseh področjih življenja in pri vseh generacijah, kar je predvsem posledica razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije in njene vpetosti v vsakdanje življenje. Predvsem za otroke in mladostnike NIJZ svetuje, naj se uporaba zaslonov časovno omeji.