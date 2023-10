Ljubljana, 10. oktobra - Danes zaznamujemo svetovni dan duševnega zdravja, ki letos poteka s sloganom Duševno zdravje je univerzalna človekova pravica. Dan poudarja pomen sodelovanja in povezovanja vseh v prizadevanjih za preprečevanje, prepoznavanje in zdravljenje duševnih težav in motenj ter krepitev dobrega duševnega zdravja vseh prebivalcev, so zapisali na NIJZ.