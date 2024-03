Ministrstvo za digitalno preobrazbo s partnerji začenja kampanjo proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu

Ljubljana, 18. marca - Ministrstvo za digitalno preobrazbo s partnerji začenja kampanjo z naslovom Mesec boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu. Njen namen je mlade, šolnike in starše ozaveščati o varnem in odgovornem vedenju na spletu ter kako se odzvati v primerih spletnega nasilja, so predstavili na novinarski konferenci.