Izrael okrivil Hezbolah za eksplozijo v Libanonu, ki je ranila pripadnike misije ZN

Jeruzalem/Bejrut, 3. aprila - Za eksplozijo, v kateri so bili v soboto na jugu Libanona ranjeni trije opazovalci mirovne misije Združenih narodov (Unifil) in prevajalec, je stala šiitska oborožena skupina Hezbolah, je danes sporočila izraelska vojska in dodala, da na tem območju ni izvedla napada. Libanonski uradnik je medtem potrdil, da je četverico poškodovala mina.