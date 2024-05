ZDA začasno ustavile pošiljko bomb Izraelu

Washington, 8. maja - ZDA so prejšnji teden začasno ustavile dobavo pošiljke bomb Izraelu zaradi skrbi, da bo izraelska vlada nadaljevala svoje načrte za ofenzivo na Rafo na jugu Gaze, je v torek dejal predstavnik ameriške vlade. To je prvič od začetka vojne v Gazi, da so ZDA ustavile dobavo orožja svojemu ključnemu zavezniku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.