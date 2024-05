Skupina intelektualcev s peticijo vlado poziva k priznanju Palestine

Ljubljana, 8. maja - Več kot 350 javnih intelektualk in intelektualcev je danes s podpisom peticije premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozvalo k priznanju Palestine. Razočarani so zaradi oklevanja vlade glede priznanja Palestine v času vojne v Gazi in poudarjajo, da bi jo Slovenija morala priznati do konca maja.