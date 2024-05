Študentje v okviru propalestinskega protesta zasedli fakulteto za družbene vede

Ljubljana, 8. maja - Skupina študentov je danes zasedla prostore ljubljanske fakultete za družbene vede ter izkazala solidarnost boju Palestincev in opozorila, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Fakulteto in Univerzo v Ljubljani so ponovno pozvali, da se opredelita do dogajanja v Gazi. Univerzo so tudi pozvali, naj prekine sodelovanja z izraelsko univerzo Bar Ilan.