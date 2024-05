V ZDA nadaljevanje študentskih protestov proti vojni v Gazi

Washington, 8. maja - V ZDA se nadaljujejo študentski protesti proti vojni v Gazi in aretacije protestnikov, poročajo ameriški mediji. Policija je v torek začela rušiti študentski tabor na univerzi Chicago, aretacije so se vrstile po Kaliforniji, kakor tudi v mestu New York in na univerzi George Washington v prestolnici ZDA, med drugim poroča televizija ABC.